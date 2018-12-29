Педофил из Ленобласти делился с детьми порнографией через WhatsApp

Мужчину задержали и в отношении него возбудили уголовное дело.

Во вторник, 22 января, в следственный отдел города Приозерска обратилась 41-летняя женщина и заявила, что неизвестный прислал на ее мобильный телефон порнографию с изображением детей. Об этом сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Накануне по подозрению в совершении преступления задержали 52-летнего мужчину. Во время обыска у него нашли и изъяли шесть жестких дисков, три USB-флешки и моноблок, на которых были фото- и видеофайлы порнографического характера. Главным героем картинок и видеозаписей оказался сам задержанный, кроме того, на них присутствовали малолетние дети. Стражи порядка также обнаружили предметы сексуального характера и газовый пистолет. Возбуждено уголовное дело.

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