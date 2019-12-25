В Петербурге у врача детской поликлиники, задержанного за педофилию, нашли еще пять жертв

Полиция Петербурга изобличила врача детского поликлинического отделения №27, подозреваемого в совращении 13-летнего мальчика, еще в пяти аналогичных преступлениях. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.
Мать потерпевшего мальчика обратилась в полицию еще 11 августа 2020 года. Женщина рассказала, что днем ранее в кабинете ультразвуковой диагностики врач совершил развратные действия в отношении ее 13-летнего сына.
Мужчину задержали в этот же день у дома на проспекте Римского-Корсакова. По факту развратных действий было возбуждено уголовное дело. Медика заключили под стражу.
Во вторник, 20 апреля, следователи возбудили еще пять дел по этой же статье. Во время проведения оперативно-следственных мероприятий врача опросили. Выяснилось, что в период с 31 января по 25 июня 2020 года он совратил еще пятеро детей.
Ранее в Ломоносове безработный рецидивист изнасиловал дочь сожительницы.
Фото: Piter.TV
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