В Петербурге врач развратил 13-летнего пациента на приеме в детской поликлинике

Судебное заседание по этому делу проходит сегодня.

Врач ультразвуковой диагностики развратил мальчика 2007-го года рождения на приеме в поликлинике. Мужчину задержали, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ранее в полицию обратилась мама потерпевшего. Она рассказала о том, что 10 августа в кабинете врач совершил развратные действия в отношении ее сына. Подозреваемого задержали около места его работы.

Сегодня в 9:00 36-летнего мужчину направили в суд для избрания меры пресечения.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом взрослый сосед развратил 9-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV