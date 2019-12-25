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В Петербурге врач развратил 13-летнего пациента на приеме в детской поликлинике
Сегодня, 9:27
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В Петербурге врач развратил 13-летнего пациента на приеме в детской поликлинике

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Судебное заседание по этому делу проходит сегодня.

Врач ультразвуковой диагностики развратил мальчика 2007-го года рождения на приеме в поликлинике. Мужчину задержали, узнал Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Ранее в полицию обратилась мама потерпевшего. Она рассказала о том, что 10 августа в кабинете врач совершил развратные действия в отношении ее сына. Подозреваемого задержали около места его работы. 

Сегодня в 9:00 36-летнего мужчину направили в суд для избрания меры пресечения. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что под Петербургом взрослый сосед развратил 9-летнюю девочку.

Фото: Piter.TV 

Теги: развратные действия, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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