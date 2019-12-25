Под Петербургом взрослый сосед развратил 9-летнюю девочку

В полицию обратилась мать ребенка.

В среду, 29 июля, в полицию Петродворцового района Петербурга обратилась 27-летняя девушка и заявила о развратных действиях в отношении ее дочери 2011 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала матери, что 5 мая с 19:00 до 20:50 с ней совершил развратные действия 43-летний сосед по садовому участку в СНТ "Макаровец" на Санкт-Петербургском шоссе. После заявления женщины в полиции приняли все необходимые меры к розыску мужчины. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что на Гражданском проспекте отец развращал 9-летнюю дочь.

Фото: Piter.TV