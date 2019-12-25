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На Гражданском проспекте отец развращал 9-летнюю дочь
Сегодня, 9:39
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nastya960

На Гражданском проспекте отец развращал 9-летнюю дочь

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В полицию обратилась мать ребенка.

В Петербурге отец совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 14:00 в полицию обратилась 26-летняя девушка, работающая в АО "Почта России". Она рассказала, что около часа назад в квартире на Гражданском проспекте  её 29-летний муж  совершил развратные действия сексуального характера в отношении их дочери 2011 года рождения.

Мужчина задержан на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец развращал девочку за голоса во "ВКонтакте".

Фото: Piter.TV

Теги: насилие, развращение
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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