На Гражданском проспекте отец развращал 9-летнюю дочь

В полицию обратилась мать ребенка.

В Петербурге отец совершил развратные действия сексуального характера в отношении своей 9-летней дочери. Об этом Piter.TV сообщил источник в правоохранительных органах.

Накануне в 14:00 в полицию обратилась 26-летняя девушка, работающая в АО "Почта России". Она рассказала, что около часа назад в квартире на Гражданском проспекте её 29-летний муж совершил развратные действия сексуального характера в отношении их дочери 2011 года рождения.

Мужчина задержан на месте происшествия, возбуждено уголовное дело.

Ранее петербуржец развращал девочку за голоса во "ВКонтакте".

Фото: Piter.TV