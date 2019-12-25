Петербуржец развращал девочку за голоса во "ВКонтакте"

Преступник просил присылать ему изображения порнографического характера.

Накануне в полицию Петербурга обратилась женщина и заявила о развратных действиях в отношении ее несовершеннолетней дочери 2007 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, с девочкой общался некий мужчина в социальной сети "ВКонтакте". Для переписки он использовал женский аккаунт.

Позже стражи порядка выяснили, что незнакомец принудил девочку отправлять ему порнографические снимки в обмен на голоса (игровую валюту) в игре "Акватория" во "ВКонтакте".

Подозреваемый был задержан. В отношении него возбудили уголовное дело. В настоящий момент Невский районный суд заключил мужчину под стражу.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина получил 20 лет колонии за изнасилование и убийство 14-летней падчерицы.

Фото: Piter.TV