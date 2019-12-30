В Ленобласти задержали мужчину "заминировавшего" Жабино

Полицейские отыскали мужчину спустя неделю.

В четверг, 16 января, неизвестный сообщил сторудникм Правоохранительных органов, что отделение полиции в деревне Жабино было заминировано. Как сообщяет пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти сообщение оказалось ложным.

Спустя неделю полицейские отыскали предполагаемого звонившего в одной из картир дома №1 по улице Героев Пограничников.

В пятницу, 24 января, стало известно о возбуждении уголовного дела о "Заведомо ложном сообщении об акте терроризма". На даннай момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге полицейские задержали одного из лжеминёров станции метро "Московская".

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