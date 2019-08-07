В Ленобласти нетрезвый мужчина едва не убил дежурную по переезду из-за шлагбаума

Злоумышленник заявился в помещение к дежурной, возмутившись закрытым шлагбаумом.

На станции Карташевская Ленобласти транспортные полицейские поймали местного жителя, угрожавшего убийством дежурной по переезду. Как рассказали в пресс-службе ведомства, агрессию в 62-летнем безработном мужчине всколыхнул выпитый алкоголь.

Выяснилось, что злоумышленника не устроил закрытый через переезд шлагбаум. Мужчина возмутился тем, что шлагбаум мешает людям проходить, и заявился с претензией в помещение дежурной по переезду. Злоумышленник начал угрожать женщине, схватил ее за горло и несколько раз ударил по груди и ногам. Пострадавшей удалось вырваться из тисков нетрезвого злоумышленника и позвать на помощь.

Возбуждены уголовные дела о хулиганстве и угрозе убийством. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

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Фото: diiselrong / YouTube