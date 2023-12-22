В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в покушении на убийство егеря

Пострадавший вырвал из рук обидчика ружье.

В Ленобласти стражи порядка задержали мужчину, который подозревается в покушении на убийство егеря. В поселке Понтонный мужчина стрелял из ружья в соседа. Инцидент произошел на Молодежной улице у дома № 12. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Накануне, 29 января, в полицию Приозерского района обратился местный житель. Он рассказал стражам порядка, что видел неизвестного, который выстрелил в сторону знакомого.

На место случившегося прибыли правоохранители. Они выяснили, что 46-летний житель Ленобласти в результате внезапно возникшего конфликта выстрелил из своего охотничьего гладкоствольного ружья, на которое у него имелось разрешение, в егеря Ассоциации охотников и рыболовов. Пострадавший вырвал из рук обидчика ружье. А нападавший в это время убежал.

В понедельник, 30 января, в поселке Ромашки стрелка поймали. Правоохранители завели уголовное дело.

Ранее на Piter.tv писали, что послушник мужского монастыря задержан по подозрению в убийстве в 1995 году на улице Королева.

Фото: Piter.tv