В Ленобласти мужчина облил сожительницу розжигом и поджег

Также он делал порезы ножом на разных частях ее тела, тушил окурки о ее ноги.

Вечером 22 августа в полицию Выборгского района Ленобласти обратилась жительница поселка Черкасово. Она рассказала, что ее дочь в течение недели неоднократно резал ножом возлюбленный, после он облил ее жидкостью для розжига и поджег.

С 13 августа 34-летняя женщина жила со своим 36-летним возлюбленным. Они часто вместе распивали спиртные напитки. Все это время мужчина избивал свою возлюбленную, делал порезы ножом на разных частях ее тела, тушил окурки о ее ноги, а после и вовсе поджег её.

Полицейские задержали подозреваемого. Мужчину доставили в отдел, а также составили на него протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

На прошлой неделе петербуржец сломал ребра своей сожительнице во время избиения.

Фото: pexels