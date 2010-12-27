В Ленобласти задержали мужчину, который 25 лет назад сжег приятеля

Выяснилось, что он был неоднократно судим.

На днях в Выборгском районе Ленобласти задержали 52-летнего мужчину, который может быть причастен к преступлению 25-летней давности. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Задержанный попал к полицейским за потасовку во время застолья. В ходе проверки выяснилось, что 25 лет назад он мог сжечь своего знакомого. Потерпевший скончался от полученных термических ожогов тела.

Мужчина был неоднократно судим за нарушение неприкосновенности жилища, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали банду мужчин за серийные нападения на иностранцев.

Фото: Piter.TV