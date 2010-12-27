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В Ленобласти задержали мужчину, который 25 лет назад сжег приятеля
Сегодня, 11:43
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Alena_Zinovieva

В Ленобласти задержали мужчину, который 25 лет назад сжег приятеля

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Выяснилось, что он был неоднократно судим.

На днях в Выборгском районе Ленобласти задержали 52-летнего мужчину, который может быть причастен к преступлению 25-летней давности. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

Задержанный попал к полицейским за потасовку во время застолья. В ходе проверки выяснилось, что 25 лет назад он мог сжечь своего знакомого. Потерпевший скончался от полученных термических ожогов тела.

Мужчина был неоднократно судим за нарушение неприкосновенности жилища, кражу и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее мы писали, что в Петербурге задержали банду мужчин за серийные нападения на иностранцев.

Фото: Piter.TV

Теги: ожоги, потасовка, убийство
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области, Происшествия,

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