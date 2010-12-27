В Петербурге задержали банду мужчин за серийные нападения на иностранцев

Полиция разыскивает жертв предполагаемых преступников.

Во вторник, 18 июня, в Петербурге задержали четырех мужчин в возрасте от 29 до 32 лет, которых подозревают в серийных нападениях на иностранцев. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Пока удалось установить причастность задержанных к одному эпизоду. На Васильевском острове бандиты подкараулили иностранца и, распылив баллончик в лицо, отобрали у него 35 тысяч рублей. После содеянного грабители скрылись с места преступления.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Разбой". Полицейские разыскивают других жертв преступной группировки.

Ранее мы писали, что на Васильевском острове белорус с пистолетом украл продукты из магазина.

Фото: Piter.TV