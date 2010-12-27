На Васильевском острове белорус с пистолетом украл продукты из магазина

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Полицейские Василеостровского района задержали подозреваемого в разбойном нападении на продуктовый магазин. Об этом сообщили городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Днем ранее, 18 июня, мужчина ворвался в магазин на 4-й линии Васильевского острова и похитил продукты питания. Продавцам он угрожал предметом, похожим на пистолет.

Полицейские задержали у дома № 10 по Большому проспекту Васильевского острова гражданина Белоруссии 1992 года рождения. В его отношении возбудили уголовное дело по статье "Разбой".

Ранее бомж-сладкоежка вынес из Пулково 27 коробок шоколадных конфет и печенье.

Фото: pixabay