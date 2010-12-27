В Петербурге и Ленобласти задержали магазинных воришек

Девушки не захотели платить за товар.

Сразу два случая кражи в гипермаркетах зафиксировало управление вневедомственной охраны. Ее пресс-служба сообщила, что 9 сентября в Красногвардейском районе задержали 26-летнюю гражданку, решившую пронести товар на 2500 рублей без оплаты. Днем раньше подобная ситуация сложилась в Кингисеппском районе, где вовремя сообщили о 30-летней нарушительнице. Она попыталась пронести через кассу неоплаченные товары на 3000 рублей.

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