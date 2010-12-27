Экс-главу администрации Подпорожского района посадили на 9 лет за взятку

Кроме того, Петр Левин должен выплатить штраф в размере почти 10,5 млн рублей.

Петроградский районный суд огласил приговор в отношении экс-главы МО "Подпорожский муниципальный район Ленобласти" Петра Левина. Мужчину приговорили к 9 годам в колонии и выплате многомиллионного штрафа. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба городских судов.

Сумма штрафа, которую должен выплатить Левин, составила почти 10,5 млн рублей. Кроме того, его на 10 лет лишили права занимать государственные должности.

Наказали и второго фигуранта этого же дела – Ивана Зуева. Ему предстоит выплатить штраф в размере 35 млн рублей.

Согласно материалам уголовного дела, в ноябре-декабре 2017 года Левин и Зуев потребовали от представителя одной из коммерческих структур взятку в размере 5 млн 700 тысяч рублей. За эти деньги они пообещали подписать документы, подтверждающие выполнение работ по ранее заключенному государственному контракту.

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Фото: Piter.TV