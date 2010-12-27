Бывший председатель ТСЖ "Захарьевская" осужден за мошенничество

Мужчина похитил более 2 млн. рублей

Бывшего председателя правления ТСЖ "Захарьевская 14" Андрея Аладинского признали виновным в мошенничестве путем обмана, с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере.

По сообщениям пресс-службы прокуратуры Санкт-Петербурга, Аладинский привлек к своему плану родственника, которому предложил стать учредителем и руководителем созданного им ООО "ТрансПромСервис". Мошенник солгал, что организация будет заниматься перевозкой грузов, поэтому родственник согласился и подал необходимые документы. Помимо этого был открыт расчетный счет.

От родственника Аладинский получил ключи и пароли к системе удаленного управления банковскими счетам. Таким образом и перечислял деньги товарищества себе на личный счет.

Суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

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