Более 800 жителей Мурино остались без воды из-за аварии

Для жителей организован подвоз питьевой воды.

Утром 7 сентября 802 жителя города Мурино лишились водоснабжения. Об этом сообщили на официальном сайте муниципального образования "Муринское городское поселение".

Отмечается, что воды нет с 11 утра из-за аварии на водопроводе у дома № 45 по Оборонной улице. Уже ведутся работы по устранению повреждения.

На сколько затянутся работы – неизвестно. До этого времени будет временно прекращено водоснабжение многоквартирных домов № 36, 45, 47, 51/1, 53, 55 по Оборонной улице, объектов МЧС, зданий администрации и почты. Всего – 427 квартир, 802 жителя.

"На время отключения будет осуществлен подвоз питьевой воды по адресу: ул. Оборонная, 49, здание почты", – сказано на сайте.

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Фото: Pixabay