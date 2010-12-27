Более 800 жителей Мурино остались без воды из-за аварии

Утром 7 сентября 802 жителя города Мурино лишились водоснабжения. Об этом сообщили на официальном сайте муниципального образования "Муринское городское поселение".
Отмечается, что воды нет с 11 утра из-за аварии на водопроводе у дома № 45 по Оборонной улице. Уже ведутся работы по устранению повреждения.
На сколько затянутся работы – неизвестно. До этого времени будет временно прекращено водоснабжение многоквартирных домов № 36, 45, 47, 51/1, 53, 55 по Оборонной улице, объектов МЧС, зданий администрации и почты. Всего – 427 квартир, 802 жителя.
"На время отключения будет осуществлен подвоз питьевой воды по адресу: ул. Оборонная, 49, здание почты", – сказано на сайте.
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Фото: Pixabay
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