На Петергофском шоссе девушка на каршеринге сбила ребенка

Днем 7 сентября на Петергофском шоссе автомобиль сбил ребенка, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.
Происшествие случилось у торгового центра "Жемчужная плаза". Там девушка, управляя каршеринговым автомобилем "Рено", сбила ребенка на самокате. Как видно на видео с места аварии, все произошло на парковке.
На место происшествия были вызваны две "скорые". По предварительной инфрмации, у пострадавшего ребенка серьезные травмы.
По факту ДТП проводится проверка.
Ранее на Piter.TV: на площади Восстания легковушка "прилегла отдохнуть".
Фото и видео: Piter.TV
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