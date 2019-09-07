На Петергофском шоссе девушка на каршеринге сбила ребенка

Маленькая девочка каталась на самокате.

Днем 7 сентября на Петергофском шоссе автомобиль сбил ребенка, сообщил мобильный корреспондент Piter.TV.

Происшествие случилось у торгового центра "Жемчужная плаза". Там девушка, управляя каршеринговым автомобилем "Рено", сбила ребенка на самокате. Как видно на видео с места аварии, все произошло на парковке.

На место происшествия были вызваны две "скорые". По предварительной инфрмации, у пострадавшего ребенка серьезные травмы.

По факту ДТП проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: на площади Восстания легковушка "прилегла отдохнуть".

Фото и видео: Piter.TV