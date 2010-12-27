На площади Восстания легковушка "прилегла отдохнуть"

По предварительной информации, никто не пострадал.

Днем 7 сентября в Петербурге произошла авария на площади Восстания, сообщили очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

На кадрах с места происшествия видно, что столкнулись два автомобиля. Один из них получил не сильные повреждения, а вот другой перевернулся и "лежит на боку". Причины столкновения неизвестны.

По предварительным данным, пострадавших нет. По факту происшествия ведется проверка.

Ранее на Piter.TV: на КАДе произошла авария с участием девяти автомобилей.

Фото: vk.com/spb_today