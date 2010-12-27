На КАДе произошла авария с участием девяти автомобилей

Из-за этого образовалась большая пробка.

Днем 7 сентября произошла массовая авария на кольцевой автодороге, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось на 58-м километре внутренней стороны КАД. Там столкнулись сразу девять автомобилей. Отмечается, что пострадавших нет. Однако авария значительно мешает проезду. Пробка возле станции "Обухово" уже превышает шесть километров. Скорость потока автомобилей – не более 5 км/час.

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на пешеходном переходе сбили велосипедиста.

Фото: vk.com/spb_today