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На КАДе произошла авария с участием девяти автомобилей
Сегодня, 15:47
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EvaRaskol

На КАДе произошла авария с участием девяти автомобилей

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Из-за этого образовалась большая пробка.

Днем 7 сентября произошла массовая авария на кольцевой автодороге, сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

ДТП случилось на 58-м километре внутренней стороны КАД. Там столкнулись сразу девять автомобилей. Отмечается, что пострадавших нет. Однако авария значительно мешает проезду. Пробка возле станции "Обухово" уже превышает шесть километров. Скорость потока автомобилей – не более 5 км/час. 

По факту происшествия проводится проверка.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге на пешеходном переходе сбили велосипедиста.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: авария, дтп, кад
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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