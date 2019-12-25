В Ленобласти задержали разбойников, похитивших полтора миллиона долларов шесть лет назад

Пять лет назад их заочно обвинили по соответствующему уголовному делу.

В Ленобласти задержаны двое мужчин, пять лет назад заочно обвиненных в разбое. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по Петербургу и области.

Ранее следствие и суд выяснили, что в 2012 году некие Хлудков и Самсонов организовали разбойную банду, в которой царила жесткая дисциплина, а участники тщательно подготавливались к преступлениям. Известно, что злоумышленники использовали маскировочную спецодежду, бронежилеты, а также множество видов оружия и боеприпасов. В 2014 году банда напала на трех потерпевших на Пулковском шоссе, в результате чего было похищено полтора миллиона американских долларов. В отношении девяти лиц огласили заочные и очные приговоры по статьям о разбое, бандитизме, вымогательстве, похищении человека, незаконном обороте оружия. Двух уроженцев Тихвина наказание также коснулось заочно, пять лет назад их объявили в розыск.

Во вторник, 21 апреля, бандитов задержали в Ленобласти и теперь доставляют в город. Расследование уголовного дела продолжается.

Ранее мы рассказывали, что из салона связи на Ленинском проспекте украли более полусотни смартфонов.

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