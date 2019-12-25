В Ленобласти задержали пару закладчиков мефедрона, торгующих наркотиками в интернете

Женщина и парень сбывали наркотики на территории области.

Полицейские пресекли деятельность наркобанды, сбывающих наркотики и психотропные вещества через интернет-магазины. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, 8 ноября стражи порядка задержали двух закладчиков: 29-летнюю женщину и 18-летнего парня.

В ходе обысков по месту жительству женщины в деревне Копорье Ломоносовского района обнаружено 20 свертков с мефедроном, ноутбук, телефоны и банковские карты. Все найденное изъято. Также отмечается, что полиция установила координаты 24 закладок с наркотиками на территории Волосовского и Ломоносовского районов области и города Сосновый Бор и изъяла их.

Выяснилось, что злоумышленники причастны к трем фактам покушения на сбыт запрещенных веществ, задержанных заключили под стражу. Полиция выявляет соучастников и устанавливает иные факты преступной деятельности.

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Фото: Piter.TV