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smirenny
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На улице Пестеля неизвестный напал на прохожего и отобрал сумку с деньгами

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В редакцию попало видео с места происшествия.

Вечером в пятницу, 6 ноября, в полицию обратилась пенсионерка с сообщением о разбое. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах. 

Женщина рассказала, что у дома №8 по улице Пестеля неизвестный напал, избил и вырвал сумочку, в которой находилось 4 тысячи рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Преступника пока не нашли. 

Ранее мы писали, что появилась видеозапись момента ДТП на Долгоозерной.

Видео: Piter.TV

Теги: кража, нападение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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Grechnevikov Rostislav
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