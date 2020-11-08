На улице Пестеля неизвестный напал на прохожего и отобрал сумку с деньгами

В редакцию попало видео с места происшествия.

Вечером в пятницу, 6 ноября, в полицию обратилась пенсионерка с сообщением о разбое. Об этом Piter.TV узнал от источника в правоохранительных органах.

Женщина рассказала, что у дома №8 по улице Пестеля неизвестный напал, избил и вырвал сумочку, в которой находилось 4 тысячи рублей. Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. Преступника пока не нашли.

Ранее мы писали, что появилась видеозапись момента ДТП на Долгоозерной.

Видео: Piter.TV