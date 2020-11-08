Появилась видеозапись момента ДТП на Долгоозерной

Днем 8 ноября на Долгоозерной улице произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.
В аварии пострадали двое: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина, их госпитализировали в городскую больницу. Ребенок, находившийся в одной из машин, не пострадал.
Судя по кадрам, одна из иномарок начала поворачивать налево в тот момент, когда встречный автомобиль, по всей видимости, решил "проскочить" перекресток.
Ранее мы писали, что на Долгоозерной улице столкнулись две иномарки.
Фото, видео: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все