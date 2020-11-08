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Появилась видеозапись момента ДТП на Долгоозерной

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Авария произошла днем в воскресенье.

Днем 8 ноября на Долгоозерной улице произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах. 

В аварии пострадали двое: 73-летний мужчина и 67-летняя женщина, их госпитализировали в городскую больницу. Ребенок, находившийся в одной из машин, не пострадал. 

Судя по кадрам, одна из иномарок начала поворачивать налево в тот момент, когда встречный автомобиль, по всей видимости, решил "проскочить" перекресток. 

Ранее мы писали, что на Долгоозерной улице столкнулись две иномарки.

Фото, видео: Piter.TV

Теги: авария, дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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