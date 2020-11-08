На Долгоозерной улице столкнулись две иномарки

Первую помощь оказывают троим участникам, в том числе ребенку.

Днем в воскресенье, 8 ноября, в Приморском районе на Долгоозерной улице произошло ДТП, сообщил источник в правоохранительных органах.

По предварительной информации, столкнулись "Фольксваген Тигуан" и "Тойота Авенсис". В результате аварии "Фольксваген" наехал на газон и сбил ограждение парковочного места. Пострадали 73-летний мужчина и 67-летняя женщина, их госпитализировали в городскую больницу. Ребенок, находившийся в одной из машин, не пострадал.

В соцсетях очевидцы поделились видеозаписью момента столкновения двух авто.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга автомобиль такси попал в аварию.

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