Машина встала на трамвайных путях.

Вечером в субботу, 7 ноября, стало известно, что в центре Петербурга автомобиль такси попал в аварию. Об этом рассказали очевидцы в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Автомобили столкнулись на перекрестке улицы Белинского с Литейным проспектом. На фото можно увидеть легковой автомобиль, который остался без переднего бампера – машина встала на трамвайных путях. В комментариях отметили, что автомобиль такси поворачивал с улицы Белинского, а со стороны Литейного в него врезалась другая машина.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге со стрельбой остановили пьяного водителя на Mercedes. В салоне машины сидел владелец авто.

Фото: vk.com/spb_today