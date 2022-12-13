В Ленобласти задействовано почти 500 единиц спецтехники в период сильного снегопада

Для водителей в Ленобласти работает круглосуточная горячая телефонная линия, где можно оставлять свои заявки – 8-812-251042-84.

В период сильного снегопада на очистке региональных трасс Ленинградской области задействовано почти 500 единиц спецтехники. За сутки от снега и наледи вычищено 18 тысяч километров дорог и обочин. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Дорожники предупреждают водителей, что к вечеру погода станет ещё более сложной: в первой половине дня в большинстве районов области начнётся потепление погоды и усиление снегопада. "Ленавтодор" призывает водителей соблюдать скоростной режим, пропускать технику и аккуратно совершать маневры.

Для водителей в Ленобласти работает круглосуточная горячая телефонная линия, где можно оставлять свои заявки – 8-812-251042-84.

Фото: администрация Ленобласти