  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Ленобласти задействовано почти 500 единиц спецтехники в период сильного снегопада
Сегодня, 11:54
119
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти задействовано почти 500 единиц спецтехники в период сильного снегопада

0 0

Для водителей в Ленобласти работает круглосуточная горячая телефонная линия, где можно оставлять свои заявки – 8-812-251042-84.

В период сильного снегопада на очистке региональных трасс Ленинградской области задействовано почти 500 единиц спецтехники. За сутки от снега и наледи вычищено 18 тысяч километров дорог и обочин. Об этом сообщила пресс-служба региональной администрации.

Дорожники предупреждают водителей, что к вечеру погода станет ещё более сложной: в первой половине дня в большинстве районов области начнётся потепление погоды и усиление снегопада. "Ленавтодор" призывает водителей соблюдать скоростной режим, пропускать технику и аккуратно совершать маневры.

Для водителей в Ленобласти работает круглосуточная горячая телефонная линия, где можно оставлять свои заявки – 8-812-251042-84.

Фото: администрация Ленобласти

Теги: снег, снегопад
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии