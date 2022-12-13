О снегопаде жителей предупредило МЧС.

МЧС предупредило жителей и гостей Ленинградской области об усилении снега на территории региона.

Согласно предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", утром 13 января на западе Ленобласти местами ожидается сильный снег.

Рекомендации населению при сильном снеге:

- воздержитесь от поездок на личном автотранспорте;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);

- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач.

При необходимости обращайтесь в Службу спасения по телефонам: "101" и "112".

Фото: Piter.tv