МЧС предупредило жителей и гостей Ленинградской области об усилении снега на территории региона.
Согласно предупреждению ФГБУ "Северо-Западное УГМС", утром 13 января на западе Ленобласти местами ожидается сильный снег.
Рекомендации населению при сильном снеге:
- воздержитесь от поездок на личном автотранспорте;
- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража машину следует парковать вдали от деревьев;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев, разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач);
- остерегайтесь частей конструкций и предметов, нависших на строениях, оборванных проводов линий электропередач.
При необходимости обращайтесь в Службу спасения по телефонам: "101" и "112".
Фото: Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все