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В Ленобласти за сутки 311 человек заболели коронавирусом
Сегодня, 14:04
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В Ленобласти за сутки 311 человек заболели коронавирусом

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В "красной" зоне остаются Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы и Сосновый Бор. 

В четверг, 21 октября, стало известно, что в Ленинградской области впервые за октябрь скончались пять человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, за последние сутки в ленобласти выявлено 311 случаев заболевания ковидом, что на три случая меньше, чем в предыдущий день. Добавим, что в "красной" зоне остаются Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы и Сосновый Бор. 

С начала пандемии в Ленинградской области всего выявлено 75 тыс. случаев заражения. 

Ранее более миллиона жителей Ленобласти посетили экомаршруты природных заповедников.

Фото: Piter.tv
 

Теги: заражения, ковид, коронавирус ленобласть
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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