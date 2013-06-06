В Ленобласти за сутки 311 человек заболели коронавирусом

В "красной" зоне остаются Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы и Сосновый Бор.

В четверг, 21 октября, стало известно, что в Ленинградской области впервые за октябрь скончались пять человек от коронавирусной инфекции за минувшие сутки. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре.

Так, за последние сутки в ленобласти выявлено 311 случаев заболевания ковидом, что на три случая меньше, чем в предыдущий день. Добавим, что в "красной" зоне остаются Бокситогорский, Гатчинский, Киришский, Тихвинский, Сланцевский, Всеволожский районы и Сосновый Бор.

С начала пандемии в Ленинградской области всего выявлено 75 тыс. случаев заражения.

Ранее более миллиона жителей Ленобласти посетили экомаршруты природных заповедников.

Фото: Piter.tv

