В Ленобласти за последние сутки зафиксировали 398 случаев ковида

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились во всех районах Ленинградской области/

За минувшую пятницу в Ленинградской области зафиксировали 398 случаев коронавируса. Об этом 6 ноября сообщил оперативный штаб региона.

За прошедшие сутки коронавирусной инфекцией заразились во всех районах Ленинградской области - Бокситогорском, Волосовском, Волховском, Всеволожском, Выборгском, Гатчинском, Кингисеппском, Киришском, Кировском, Лодейнопольском, Ломоносовском, Лужском, Приозерском, Сланцевском, Тихвинском и Тосненском. Больше всего инфицированных отмечено в Мурино 29 человек, в Тихвине – 27, в Гатчине – 25, в Киришах - 19, в Рощино - 13, в Волосово и Сланцах – 11, в Волхове и Приозерске - 10, в Тосно и Лодейном Поле - 8, в Выборге и Луге - 7.



Ранее в воскресенье в Ленобласти обещают похолодание и дожди. В некоторых районах выпадет мокрый снег.

Фото: Piter.tv