В Ленобласти за последние сутки выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19

Количество заболевших держится на одном уровне.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также из стационаров по выздоровлению выписали 22 человека, летальных случаев зафиксировано не было.

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6262 человека, 4277 человек выздоровели, 62 человека умерли.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 90% зараженных коронавирусом в Сосновом Бору смогли справиться с болезнью.

Фото: Piter.TV