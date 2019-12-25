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В Ленобласти за последние сутки выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19
Сегодня, 10:30
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nadezhda_sib

В Ленобласти за последние сутки выявили 28 новых случаев заболевания COVID-19

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Количество заболевших держится на одном уровне.

За последние сутки на территории Ленобласти зарегистрировали 28 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщил информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Также из стационаров по выздоровлению выписали 22 человека, летальных случаев зафиксировано не было.

Всего за весь период пандемии в Ленобласти COVID-19 заразились 6262 человека, 4277 человек выздоровели, 62 человека умерли. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что более 90% зараженных коронавирусом в Сосновом Бору смогли справиться с болезнью. 

Фото: Piter.TV 

Теги: коронавирус
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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