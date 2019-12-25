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Более 90% зараженных коронавирусом в Сосновом Бору смогли справиться с болезнью
Сегодня, 14:45
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Более 90% зараженных коронавирусом в Сосновом Бору смогли справиться с болезнью

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всего в городе обнаружен 671 случай за период эпидемии.

По состоянию на вторник, 11 августа, 627 заболевших COVID-19 в Сосновом Бору выздоровели. Это число составляет свыше 90% от всех подтвержденных случаев заражения. Об этом сообщила главный государственный врач города Ираида Егорова.

Отметим, что в результате лабораторных исследований на территории Соснового Бора выявлен 671 случай заболевания. За последнюю неделю заболели трое.

Ранее мы рассказали о том, что в Сосновом Бору закрывается отделение для больных коронавирусом.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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