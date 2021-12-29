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В Ленобласти за минувшие сутки зафиксировали 299 случаев коронавирусной инфекции
Сегодня, 14:40
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В Ленобласти за минувшие сутки зафиксировали 299 случаев коронавирусной инфекции

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Днем ранее в области было зафиксировано 330 случаев заболевания ковидом.

За минувшее 3 января положительный тест на коронавирусную инфекцию получили 299 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Петербурга. 

Днем ранее в области было зафиксировано 330 случаев заболевания ковидом. За сутки в регионе зарегистрировано 6 случаев летального исхода, выздоровели за это время 597 пациентов. 

Ранее во второй день января вакцинацию против COVID-19 в Петербурге прошли 2 тысячи человек. Пункты вакцинации работают во всех районах.

Фото: стопкоронавирус.рф, Piter.tv


 

Теги: оперштаб, статистика
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Новости Ленинградской области,

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