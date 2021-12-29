В Ленобласти за минувшие сутки зафиксировали 299 случаев коронавирусной инфекции

Днем ранее в области было зафиксировано 330 случаев заболевания ковидом.

За минувшее 3 января положительный тест на коронавирусную инфекцию получили 299 человек. Об этом сообщает оперативный штаб Петербурга.

Днем ранее в области было зафиксировано 330 случаев заболевания ковидом. За сутки в регионе зарегистрировано 6 случаев летального исхода, выздоровели за это время 597 пациентов.

Ранее во второй день января вакцинацию против COVID-19 в Петербурге прошли 2 тысячи человек. Пункты вакцинации работают во всех районах.

Фото: стопкоронавирус.рф, Piter.tv



