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В Ленобласти за минувшие сутки заболели коронавирусом 235 человек
Сегодня, 19:11
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В Ленобласти за минувшие сутки заболели коронавирусом 235 человек

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За сутки 90 человек выздоровели, 2 – умерли.

За минувшие сутки в Ленинградской области 235 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщили 26 сентября в Оперативном штабе Ленобласти. 

Так, во Всеволожском районе коронавирусом заразились 64 человека. Следом за ним идет Гатчинский район, где коронавирус обнаружили у 22 людей. Далее Выборгский район - 21 пациент. В Киришском районе положительный тест получили 18 человек, в Тихвинском и Тосненском районах - 15. 

В Ломоносовском районе 11 случаев заболевания, 10 - в Кингисеппском и Сланцевском, Лодейнопольском районах. Уже меньше заболевших в Волховском -7, Подпорожском - 6, Бокситогорском - 5, Лужском и Приозерском районах Ленобласти - 4 случая заражения.

За сутки 90 человек выздоровели, 2 – умерли.

Ранее в Подпорожском районе Ленобласти мужчина напал на пенсионерку с кирпичом и ножом.

Фото: Piter.tv
 

Теги: заражения, коронавирус, статистика
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Новости СПб,

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