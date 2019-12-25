В Ленобласти за минувшие сутки заболели коронавирусом 235 человек

За минувшие сутки в Ленинградской области 235 человек заболели коронавирусом. Об этом сообщили 26 сентября в Оперативном штабе Ленобласти.
Так, во Всеволожском районе коронавирусом заразились 64 человека. Следом за ним идет Гатчинский район, где коронавирус обнаружили у 22 людей. Далее Выборгский район - 21 пациент. В Киришском районе положительный тест получили 18 человек, в Тихвинском и Тосненском районах - 15.
В Ломоносовском районе 11 случаев заболевания, 10 - в Кингисеппском и Сланцевском, Лодейнопольском районах. Уже меньше заболевших в Волховском -7, Подпорожском - 6, Бокситогорском - 5, Лужском и Приозерском районах Ленобласти - 4 случая заражения.
За сутки 90 человек выздоровели, 2 – умерли.
Ранее в Подпорожском районе Ленобласти мужчина напал на пенсионерку с кирпичом и ножом.
Фото: Piter.tv
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