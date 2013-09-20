В Подпорожском районе Ленобласти мужчина напал на пенсионерку с кирпичом и ножом

На разбой хулиган пошел ради 31 тыс. рублей.

В Подпорожье на пожилую женщину накинулся с ножом 52-летний мужчина. Он украл у своей жертвы 31 тыс. рублей и смартфон. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МВД по Ленобласти 26 сентября.

Инцидент произошел накануне, в пятницу, на улице Школьная в доме № 12. Приятель пострадавшей пришел к ней в гости и начал вести себя агрессивно. Мужчина достал нож и нанес несколько ударов, а затем ударил кирпичом хозяку дома. Все это время сын потерпевшей пытался дозвониться до матери, но та не брала трубку. Молодой человек поехал в квартиру к родителям, чтобы проверить, все ли в порядке. Прибыв по адресу, он увидел истекающую кровью мать. Женщина успела рассказать сыну о случившемся.

Мужчина обратился в полицию. В этот же день около 12 часов дня правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 52-летний безработный мужчина. Выяснилось, что он был неоднократно судим. По факту преступления возбуждено уголовноe дело по стать 162 УК РФ (разбой).

На данный момент пострадавшая находится в больнице. Информация о состоянии ее здоровья уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину.

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