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В Подпорожском районе Ленобласти мужчина напал на пенсионерку с кирпичом и ножом
Сегодня, 16:19
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В Подпорожском районе Ленобласти мужчина напал на пенсионерку с кирпичом и ножом

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На разбой хулиган пошел ради 31 тыс. рублей.

В Подпорожье на пожилую женщину накинулся с ножом 52-летний мужчина. Он украл у своей жертвы 31 тыс. рублей и смартфон. Об этом сообщили в пресс-лужбе ГУ МВД по Ленобласти 26 сентября.

Инцидент произошел накануне, в пятницу, на улице Школьная в доме № 12. Приятель пострадавшей пришел к ней в гости и начал вести себя агрессивно. Мужчина достал нож и нанес несколько ударов, а затем ударил кирпичом хозяку дома. Все это время сын потерпевшей пытался дозвониться до матери, но та не брала трубку. Молодой человек поехал в квартиру к родителям, чтобы проверить, все ли в порядке. Прибыв по адресу, он увидел истекающую кровью мать. Женщина успела рассказать сыну о случившемся. 

Мужчина обратился в полицию. В этот же день около 12 часов дня правоохранители задержали подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 52-летний безработный мужчина. Выяснилось, что он был неоднократно судим. По факту преступления возбуждено уголовноe дело по стать 162 УК РФ (разбой).

На данный момент пострадавшая находится в больнице. Информация о состоянии ее здоровья уточняется.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на улице Типанова до полусмерти хулиганы избили мужчину.

Фото: Pexels

Теги: избиение пенсионерки, кража денег, ленобласть нападение, лодейное поле, подпорожье, школьная улица
Категории: Новости Ленинградской области, Криминальные происшествия, Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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emesinov
Сегодня 16:52

Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Номер моей карты: 5342 5101 4990 8133

Заранее большое человеческое спасибо.
 

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