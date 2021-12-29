В Ленобласти за минувшие сутки 329 человек заразились ковидом

За минувшие сутки заболеваемость в регионе выросла.

В Ленинградской области за минувший вторник коронавирусной инфекцией заразились 329 человек. Об этом рассказали в среду, 19 января, в оперативном штабе региона.

За минувшие сутки заболеваемость в регионе выросла. Так, днем ранее коронавирусом заразился 301 человек. Новые больные были зафиксированы во всех районах Ленинградской области.

В Кудрово 23 человека получили положительный тест на коронавирус. Во Всеволожске – 16 человек, в Выборге и Киришах – по 15, в Мурино – 13, в Кингисеппе – 12, в Гатчине и Тихвине – по 11, в Сланцах – 10, в Волхове – 9, в Подпорожье и Светогорске – по 8 человек.

Ранее Ленобласть и Петербург объединят усилия для строительства дорог и станции метро "Кудрово". Петербург готов начать строительство станции метро и электродепо "Правобережное" в Кудрово в 2023 году.

Фото: Piter.tv

