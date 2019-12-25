В Ленобласти бывший сотрудник ГИБДД за взятки отделался условным сроком

Общая сумма взяток составила 47 млн 123 тыс. рублей.

В Ленобласти суд избрал меру пресечения для 39-летнего бывшего сотрудника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, который получал взятки. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 5 лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 9,5 млн рублей. Отметим, что обвиняемый не сможет в течение 8 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Суд установил, что экс-заместитель командира отдельного батальона ДПС № 3 вместе с подельниками с марта 2018 по август 2019 получали взятки от представителей компаний в сфере автомобильных грузоперевозок. За денежное вознаграждение правоохранители помогали уклониться от административной ответственности за возможно совершенные в будущем нарушения. Общая сумма взяток составила 47 млн 123 тыс. рублей.

Ранее на Piter.tv: на трассе "Скандинавия" в аварии погиб водитель автомобиля водитель Lada.

Фото: Piter.tv