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В Ленобласти бывший сотрудник ГИБДД за взятки отделался условным сроком
Сегодня, 12:52
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В Ленобласти бывший сотрудник ГИБДД за взятки отделался условным сроком

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Общая сумма взяток составила 47 млн 123 тыс. рублей.

В Ленобласти суд избрал меру пресечения для 39-летнего бывшего сотрудника ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, который получал взятки. Мужчину приговорили к 6,5 годам лишения свободы условно с  испытательным сроком 5 лет. Кроме того, он должен будет выплатить штраф в размере 9,5 млн рублей. Отметим, что обвиняемый не сможет в течение 8 лет занимать должности в государственных и муниципальных органах. Об этом сообщили в областной прокуратуре. 

Суд установил, что экс-заместитель командира отдельного батальона ДПС № 3 вместе с подельниками с марта 2018 по август 2019 получали взятки от представителей компаний в сфере автомобильных грузоперевозок. За денежное вознаграждение правоохранители помогали уклониться от административной ответственности за возможно совершенные в будущем нарушения. Общая сумма взяток составила 47 млн 123 тыс. рублей.

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Фото: Piter.tv

 

Теги: взяточник, мвд, приговор, сотрудник гибдд, суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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