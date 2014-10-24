На трассе "Скандинавия" в аварии погиб водитель автомобиля водитель Lada

Машина ударилась об камень и перевернулась.

В пятницу, 15 июля, на трассе "Скандинавия" ранним утром произошло смертельное ДТП. В 5:40 на 112-м километре автодороги водитель угодил в кювет. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Машина Lada ударилась об камень и перевернулась. Водитель авто погиб на месте от полученных травм. Известно, что в салоне находились еще два человека. Пассажиры попали в больницу в состоянии средней степени тяжести.

На данный момент выясняются подробности случившегося.

Ранее на Piter.tv: лихач из Омска, который сбил 17-летнюю петербурженку, за год около 100 раз нарушил ПДД.

Фото: Piter.tv