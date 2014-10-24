Лихач из Омска, который сбил 17-летнюю петербурженку, за год около 100 раз нарушил ПДД

Правоохранители ходатайствуют об аресте мужчины.

В Петербурге задержали водителя-лихача из Омска, который сбил 17-летнюю девушку на проспекте Энгельса. Известно, что 23-летний молодой человек почти 100 раз нарушал ПДД у себя на родине. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Молодой человек ехал на автомобиле "Тойота" на скорости около 90 км/ч. Под колесами иномарки оказалась 17-летняя девушка по имени Лиана, которая выходила из трамвая. ДТП произошло в четверг, 14 июля.

Пострадавшая попала в больницу. Сейчас пациентка находится в тяжелом состоянии.

Против водителя возбудили уголовное дело по статье "Нарушение ПДД, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью". Жителя Омской области задержали в порядке статьи 91 УПК РФ и предъявили обвинение.

В настоящее время следователи ходатайствуют перед судом Выборгского района Петербурга об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: иномарка Audi убегала от патрульной машины и врезалась в Kia на Лиговском проспекте.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону