В Ленобласти взносы на капремонт вырастут

Тариф повысится почти на 2 рубля. На сегодняшний день он составляет 8 рублей 24 копейки (в 2021 году — 7 рублей 92 копейки).

С 1 января 2023 года в Ленинградской области повысят тариф на капитальный ремонт. Соответствующее постановление 13 апреля подписал губернатор региона Александр Дрозденко.

В грядущем году тариф составит 10,9 рубля за квадратный метр. Контролировать это будет вице-губернатор по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. Добавим, что тариф повысится почти на 2 рубля. На сегодняшний день он составляет 8 рублей 24 копейки (в 2021 году — 7 рублей 92 копейки).

Ранее в Петербурге в результате транспортной реформы ни один кондуктор не пострадал. Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что сегодня в соцсетях активно распространяется ложная информация о том, что в рамках транспортной реформы будет сокращаться штат кондукторов.

Фото: Piter.tv

