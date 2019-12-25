В Петербурге в результате транспортной реформы ни один кондуктор не пострадал

Председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков сообщил, что сегодня в соцсетях активно распространяется ложная информация о том, что в рамках транспортной реформы будет сокращаться штат кондукторов.

О дальнейшей работе кондукторов в рамках транспортной реформы в Петербурге в эфире телеканала "Санкт-Петербург" рассказал председатель комитета по транспорту Кирилл Поляков.

Он сообщил, что сегодня в соцсетях активно распространяется ложная информация о том, что в рамках транспортной реформы будет сокращаться штат кондукторов. На самом деле, все кондукторы работают на государственных перевозчиках, деятельность которых остается неизменной. Новая реформа предполагает замену только коммерческих маршруток, в которых оплату принимал водитель.

То есть в результате реформы ни один кондуктор не был уволен.

Также стало известно, что в Петербурге до конца 2023 года появится 300 новых троллейбусов.

Фото: Piter.tv