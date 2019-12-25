В Ленобласти ввели в эксплуатацию еще восемь домов-долгостроев

Всего в этом году в регионе сдали 27 проблемных объектов.

Под Новый год в Ленобласти ввели в эксплуатацию восемь домов-долгостроев – два корпуса ЖК "Щегловская усадьбы", пять домов ЖК "Три кита" и один корпус ЖК "Лаголово". Более 2000 дольщиков получат свои ключи в начале нового года. Об этом рассказал заместитель председателя правительства региона по строительству и ЖКХ Евгений Барановский, передает пресс-служба администрации области.

В двух "Б"-корпусах жилого комплекса "Щегловская усадьба" зарегистрированы 163 договора долевого участия. В проблемном ЖСК "Лаголово-2" 252 квартиры, зарегистрировано 93 дольщика. В пяти корпусах жилого комплекса "Три кита" квартиры купили 1933 дольщика.

В пресс-службе администрации области добавили, что всего в этом году в регионе сдали 27 проблемных объектов, права восстановили 8,5 тысяч горожан.

Ранее мы писали, что власти Ленобласти выделят более 7 млрд рублей для решения проблем обманутых дольщиков.

Фото: пресс-служба администрации Ленобласти