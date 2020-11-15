Власти Ленобласти выделят более 7 млрд рублей для решения проблем обманутых дольщиков

В настоящее время на территории области расположены не менее 45 долгостроев.

До 2025 года правительство Ленобласти и Фонд защиты прав дольщиков намерены направить по более 7 млрд рублей для решения проблем обманутых граждан. Об этом сообщили в пресс-службе администрации 47-го региона.

Сейчас при помощи Минстроя РФ мы пришли к общему знаменателю: Фонд сможет выносить на набсовет новые объекты с выпиской из бюджета региона, где уже заложено 4,5 млрд рублей и подтверждением о выделении области кредита в размере 3 млрд рублей, не ожидая перечисления всей суммы сразу. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В настоящее время на территории области расположены не менее 45 долгостроев. В их число вошли: жилые комплексы "Альпийская деревня", "Финские кварталы", "Замок Скандинавии", "Щеглово парк", "Шлиссельбургский дворик" и другие. С 2019 года наблюдательный совет Фонда рассмотрел 81 проблемный объект, из них 56 объектов будут достроены, по 25 объектам будет выплачена компенсация. 45 объектов рассмотрено правлением Фонда.

Ранее Смольный рассказал, какие долгострои сдадут в ближайшее время.

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