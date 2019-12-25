Смольный рассказал, какие долгострои сдадут в ближайшее время

В список обсуждения попали жилые комплексы: "Трио", Морской конёк", "Новая Скандинавия", "Парнас", "Знание" и "Осень".

В пятницу, 20 августа, комитет по строительству Петербурга провел совещание, в рамках которого обсудили дальнейшую судьбу городских долгостроев. В пресс-службе ведомства рассказали, какие комплексы сдадут в ближайшее время.

Жилой комплекс "Трио" (160 квартир), расположенный в Шушарах. Строительство комплекса началось в далеком 2012 году. В 2019 году компания "Леда" взялась за долгострой, однако власти не совсем довольны темпом строительства. Смольный настоятельно попросил генерального директора Андрея Храмова ускорить темп и предоставить в комитет график завершения строительства.

Следующий на очереди стал жилой комплекс "Морской конек" (28 квартир), расположенный в Сестрорецке. В рамках банкротства застройщика Управляющая компания "Балтик С" подписано соглашение с инвестором о завершении строительства объекта. Представитель инвестора доложил, что в настоящее время специалисты ведут работу по восстановлению фасадов и по подключению дома к сетям. Работы планируют завершить до конца года.

Власти обсудили и долгострой "Новая Скандинавия", расположенный в Выборгском районе. В 2020 году компания "ЗЕНИТ-Строй-Инвест" взялась за завершение строительства двух корпусов. Корпус 8.3 планируется ввести в эксплуатацию в декабре этого года.

Второй и третий корпуса жилого комплекса "Парнас", расположенного в Парголово, застройщик "П1" сдаст в декабре этого года и I квартале 2022 года соответственно. Первый корпус комплекса сдали в начале августа. На втором корпусе специалисты установили 99% оконных блоков, на третьем 45% оконных блоков. Идут работы по монтажу системы отопления в третьем корпусе. В сентябре застройщик обещает начать благоустройство.

И последний – жилой комплекс "Знание", расположенный в Шушарах, застройщик которого отстает от графика. Компания "СК "Дальпитерстрой" планирует сдать ЖК "Знание" в конце этого года, многоквартирный дом №40 корпус 4 ЖК "Осень" планируется достроить до конца 2022 года.

Ранее стало известно, что спрос на новостройки с отделкой в Петербурге вырос на 21% по сравнению с прошлым годом.

Фото: Piter.tv