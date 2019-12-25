В Ленобласти встреча в кафе закончилась стрельбой

Полиция задержала подозреваемого.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 11 июля в полицию поступило известие о стрельбе в г. Луга возле кафе на ул. Госпитальной.

Сотрудники полиции прибыли на место происшествия и установили, что в помещении кафе "Престиж" возник конфликт между двумя мужчинами. Позже они вышли на улицу, и один из них выстрелил в оппонента из пистолета.

Потерпевшего доставили в больницу с огнестрельным ранением. Оперативники задержали подозреваемого недалеко от места происшествия: им оказался безработный 1987 рождения. Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили, что полиция ищет стрелка с Краснопутиловской улицы.

Фото: Pixabay