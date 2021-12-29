В Ленобласти временно приостановят диспансеризацию

В ближайшее время в Ленобласти приостановят профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых и детей. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.
Таким образом удастся перераспределить нагрузку на врачей поликлиник. Прекращать оказание плановой медицинской помощи пока не планируют в отличие от Петербурга.
За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 419 новых случаев заболевания COVID-19. Еще 405 человек выздоровели, 4 скончались.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Ленобласти скончался после катания на ватрушке.
Фото: Piter.TV
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