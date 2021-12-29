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В Ленобласти временно приостановят диспансеризацию
Сегодня, 16:08
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В Ленобласти временно приостановят диспансеризацию

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Это позволит перераспределить нагрузку на врачей.

В ближайшее время в Ленобласти приостановят  профилактические осмотры и диспансеризацию взрослых и детей. Об этом сообщил председатель комитета по здравоохранению региона Сергей Вылегжанин.

Таким образом удастся перераспределить нагрузку на врачей поликлиник. Прекращать оказание плановой медицинской помощи пока не планируют в отличие от Петербурга.

За последние сутки в Ленобласти зарегистрировали 419 новых случаев заболевания COVID-19. Еще 405 человек выздоровели, 4 скончались.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что житель Ленобласти скончался после катания на ватрушке. 

Фото: Piter.TV

Теги: диспансеризация, медпомощь
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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