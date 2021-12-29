Житель Ленобласти скончался после катания на ватрушке

Пострадавший получил открытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга.

Врачи не смогли спасти жизнь 19-летнего жителя поселка Тельмана. Его госпитализировали в тяжелом состоянии после катания на ватрушке. Об этом стало известно Piter.TV.

Трагедия разыгралась около 2 часов ночи 9 января. Молодой человек решил покататься на ватрушке в поселке Шапки Тосненского района Ленобласти. В результате его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга. В минувшую среду, 19 января, пострадавший умер.

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее мы писали, что в Ломоносове девочка выпала из ватрушки и ударилась головой о дерево.

Фото: Piter.TV