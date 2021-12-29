В Ломоносове девочка выпала из ватрушки и ударилась головой о дерево

Она находится в состоянии средней степени тяжести.

В Ломоносове девочка ударилась головой о дерево, катаясь на ватрушке. Об этом стало известно Piter.tv.

Семилетняя девочка попала в больницу после катания на ватрушке. Она каталась на горке, выпала из ватрушки и ударилась головой о дерево.

Она находится в состоянии средней степени тяжести, врачи диагностировали у неё закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

В конце 2021 года в Москве подросток на "ватрушке" врезался в дерево и погиб.

Фото: pexels