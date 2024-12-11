Полиция разыскала мотоциклиста, катавшегося подругу на "ватрушке" в Ленобласти

20-летний мотоциклист катал 16-летнюю девушку на "ватрушке" и попал на видео.

Сотрудники Госавтоинспекции в ходе мониторинга сети Интернет выявили факт грубого нарушения Правил дорожного движения: катание на тюбинге ("ватрушке"), привязанном к мотоциклу. Инцидент произошел в поселке Назия Кировского района Ленинградской области.

В интернете был обнаружен видеоролик, на котором видно, как водитель мотоцикла едет с привязанной к нему сзади "ватрушкой". В ходе розыскных мероприятий установлено, что за рулём питбайка находился 20-летний молодой человек, у которого не было прав на управление этим видом транспорта. Пассажиркой буксируемого тюбинга оказалась 16-летняя жительница Ленинградской области.

По результатам проверки в отношении молодого байкера составлены два административных протокола: по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления) и по части 2 статьи 12.23 КоАП РФ (нарушение правил перевозки людей). С несовершеннолетней любительницей экстремальных покатушек проведена профилактическая беседа в присутствии законного представителя.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Ленобласти отправили в СИЗО фигурантов за поджог пункта сбора гумпомощи.

Видео: ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области