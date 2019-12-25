  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Елизаветинскую больницу поступил первый пациент, пострадавший от катания на ватрушке
Сегодня, 14:26
149
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

В Елизаветинскую больницу поступил первый пациент, пострадавший от катания на ватрушке

0 0

У мужчины зафиксировали тяжелую сочетанную травму с повреждением груди и позвоночника.

В стационар Елизаветинской больницы в Петербурге поступил стотысячный пациент. Он же оказался первым пострадавшим от неудачного катания на ватрушке, рассказали в медицинском учреждении. 

У мужчины зафиксировали тяжелую сочетанную травму с повреждением груди и позвоночника. Горожанина поместили в реанимацию в тяжелом состоянии. 

По словам врачей больницы, травмы после экстремальных катаний на ватрушках носят самый тяжелый характер. 

Из-за характера травм такие пациенты, к сожалению, нередко остаются инвалидами. В нашем стационаре были и те, которых не удалось спасти. Медики предостерегают от экстремальных развлечений. Особенно на необорудованных территориях.

Пресс-служба Елизаветинской больницы 

Ранее на Piter.TV: при пожаре в "двушке" на 8-й Красноармейской пострадали трое. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: ватрушка, елизаветинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии