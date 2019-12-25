В Елизаветинскую больницу поступил первый пациент, пострадавший от катания на ватрушке

У мужчины зафиксировали тяжелую сочетанную травму с повреждением груди и позвоночника.

В стационар Елизаветинской больницы в Петербурге поступил стотысячный пациент. Он же оказался первым пострадавшим от неудачного катания на ватрушке, рассказали в медицинском учреждении.

У мужчины зафиксировали тяжелую сочетанную травму с повреждением груди и позвоночника. Горожанина поместили в реанимацию в тяжелом состоянии.

По словам врачей больницы, травмы после экстремальных катаний на ватрушках носят самый тяжелый характер.

Из-за характера травм такие пациенты, к сожалению, нередко остаются инвалидами. В нашем стационаре были и те, которых не удалось спасти. Медики предостерегают от экстремальных развлечений. Особенно на необорудованных территориях. Пресс-служба Елизаветинской больницы

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)